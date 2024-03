Juan Pablo Varillas : ¡Orgullo para todo el Perú: Se corona como el campeón del Challenger de Santiago

Juan Pablo Varillas añadió otro trofeo a su trayectoria deportiva al ganar el Challenger de Santiago. En la final, el tenista peruano tuvo una destacada actuación frente al argentino Facundo Bagnis para poder coronarse como campeón del torneo.

Desde el inicio del partido, Varillas mostró un juego sólido. Logró romper el saque de su oponente en dos ocasiones durante el primer set, lo que le permitió tomar ventaja en el encuentro.

En el segundo set, Bagnis no logró encontrar su ritmo. Cometió errores consecutivos y su nivel de desesperación aumentaba, mientras que Varillas se mantuvo concentrado y cerró el partido con un marcador de 6-3 y 6-2.

Con su victoria en Chile, Juan Pablo Varillas logra su sexto título en la categoría Challenger, habiendo disputado un total de 11 finales. Además, al sumar los trofeos de la ITF, alcanza un total de diez títulos en su carrera.

Este triunfo también le permite a 'Juanpi' regresar al Top 100 del ranking ATP a partir del próximo lunes. Gracias a los 75 puntos obtenidos, el tenista peruano ha ascendido hasta el puesto 95, consolidando así su posición en el mundo del tenis profesional.

Tras su consagración, Juan Pablo Varillas dedicó unas palabras a la prensa internacional, agradeciendo a su equipo lo el gran esfuerzo que se hizo para lograr el objetivo.

"Agradecerle a mi equipo. Esta semana ha sido como una montaña rusa. Hemos estado en la cornisa los tres primeros partidos, pero estamos acá, así es el tenis. Muy feliz de ganar otro torneo Challenger acá en Santiago. Hace un par de años me tocó también"

También se mostro grato con el apoyo de la hinchada peruana, que estuvo presente a lo largo de las jornadas, siendo un gran motivador para la primera raqueta nacional.

"Un abrazo especial a los peruanos que vinieron hoy a alentar. Siempre donde compito hay un par ahí y es reconfortante. Me pone feliz de, quizás siempre estar lejos de casa, pero a la vez sentirme cerca de ella"

Por último, dio unas palabras dirigidas hacia la organización que hace posible la realización de este torneo, mencionando su comodidad en el terreno de juego y un campeonato cerca a casa y de esa calidad es siempre positivo.

"Siempre que vine a este país me sentí muy cómodo. Siempre me han tratado excelente. El torneo me encanta. Tener torneos cerca a casa siempre es un placer"