¡Escándalo! Exárbitro FIFA denunció amaño de partidos en Liga 1: "Tengo audios y videos como prueba"

Una nueva polémica sacude al fútbol peruano, pues el exárbitro FIFA, Fernando Chapell, denunció que existe un amaño de partidos constante en la Liga 1, señalando que incluso cuenta con audios y videos para demostrar su reclamo.

Esta denuncia se realizó en una entrevista reciente con el programa 'Pase a las redes' de Latina, donde Chapell confirmó la existencia de arreglo de encuentros en el fútbol profesional en el país.

Como si no fuera suficiente, Chapell calificó a los jueces como "rateros" e indicó que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) cuenta con total conocimiento de la situación, pero que no realizaría esfuerzo por erradicar la problemática.

"Esos jueces deberían estar en la cárcel por rateros. Lo sabe la Federación, la gente de ahí lo sabe, tienen los nombres. La comisión anterior sacó a cinco personas y todos volvieron. En el país, la gente que no camina correctamente son los que tienen mayor beneficio, y los que luchan y son transparentes, los dejan de lado. Yo no tengo miedo a decir nada", expresó.

Por otro lado, Chapell detalló que funcionarios de la Comisión Nacional de Arbitraje (CONAR) serían los responsables de no permitir que nuevos valores se desarrollen en la institución y en el balompié nacional.

"Hay corrupción en la Conar. Hay un grupo de gente que no se da cuenta de que lo que está haciendo perjudica al país, pero no les interesa, lo único que quieren es meterse el dinero al bolsillo y tienen sus satélites para que los cuiden. Entonces, no permiten que salga (Daniel) Ureta o (Sebastián) Lozano (árbitros actuales), porque si salen, ellos quedan relegados. Es duro lo que les digo, pero yo por gusto no he estado años metido ahí", añadió.