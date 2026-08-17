Pablo Guede pone fin a las dudas y habla sobre Kevin Quevedo en Alianza Lima: "Se lo dije en la cara"

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Pablo Guede puso fin a las dudas sobre Kevin Quevedo en Alianza Lima luego del triunfo ante UTC por el Torneo Clausura 2026. El entrenador argentino fue consultado por la ausencia del atacante y confirmó que no cuenta con él, aunque evitó revelar los motivos que conversó directamente con el futbolista.

Guede confirma que no cuenta con Quevedo

Alianza Lima sacó un triunfo ajustado ante UTC que lo devolvió al primer lugar del Torneo Clausura 2026. Aun así, tras el pitazo final, los reflectores terminaron enfocados en la constante ausencia de Kevin Quevedo dentro de la nómina de convocados.

En los últimos partidos, la presencia del extremo comenzó a generar interrogantes entre los seguidores del club victoriano, quienes buscaban conocer por qué el futbolista no venía siendo considerado por Pablo Guede.

Tras el encuentro ante UTC, el entrenador argentino fue consultado directamente por la situación de Kevin Quevedo y terminó despejando las dudas. Aunque no quiso entrar en detalles sobre las razones, dejó claro que actualmente el atacante no forma parte de sus planes.

"Se las dije a él en la cara (las razones). Como saben, lo que yo hablo con los jugadores queda ahí... Pero es verdad que no cuento con él", manifestó Pablo Guede durante la conferencia de prensa.

🗣️ Frío de fríos con Kevin Quevedo 🥶| Pablo Guede, DT del equipo blanquiazul, sobre la ausencia del jugador de Alianza Lima 🇵🇪:



"Las razones se las dije al jugador en la cara. Ahí queda. No cuento con él". ✍🏻 pic.twitter.com/F28lNG9Ssv — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) August 16, 2026

¿Qué pasó entre Quevedo y Guede?

La situación también fue abordada por el periodista José Varela, quien explicó que Kevin Quevedo no cumpliría con las exigencias del comando técnico de Pablo Guede. Según su versión, un episodio ocurrido después del partido contra Alianza Atlético habría marcado un antes y un después en la relación entre ambos.

"Kevin Quevedo no va a jugar más con Pablo Guede. Mientras Pablo Guede siga al frente de Alianza Lima, Kevin Quevedo no juega más", indicó el periodista en su canal de YouTube.

De acuerdo con José Varela, aquella noche los futbolistas que no habían participado del encuentro realizaron trabajos en el campo principal del Estadio Alejandro Villanueva bajo las órdenes del comando técnico. Kevin Quevedo se habría presentado tarde y posteriormente realizó trabajos por separado.

"Esa noche los que no habían jugado entrenaron en el campo principal de Matute bajo las órdenes del comando técnico. Kevin Quevedo se presentó tarde y luego trotó solo", relató el periodista.

Así, Pablo Guede puso fin a las dudas sobre Kevin Quevedo en Alianza Lima al confirmar que el extremo derecho no forma parte de sus planes, aunque prefirió mantener en absoluta reserva las razones que ya le explicó directamente al futbolista durante una conversación personal.