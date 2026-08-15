Kevin Quevedo quedó fuera de Alianza Lima: esta sería la razón detrás de la decisión de Pablo Guede

15/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El panorama de Kevin Quevedo en Alianza Lima cambió de manera inesperada en plena temporada 2026. A pesar de haber comenzado la temporada con el respaldo de Pablo Guede, el atacante empezó a sumar cada vez menos minutos y hoy estaría fuera de la consideración del técnico argentino. ¿Qué detonó la situación del jugador íntimo?

Kevin Quevedo perdió espacio en Alianza Lima

La historia comenzó de una manera muy distinta. Durante las primeras fechas del Torneo Apertura, Kevin Quevedo contó con la confianza de Pablo Guede e incluso apareció como titular en varios compromisos de Alianza Lima.

El extremo parecía tener un lugar importante dentro de la competencia interna del plantel y todo apuntaba a que tendría continuidad durante la temporada.

Sin embargo, poco a poco el panorama comenzó a cambiar. Con el transcurrir de los partidos, Quevedo perdió protagonismo y dejó de aparecer con la misma frecuencia en las alineaciones del conjunto blanquiazul.

La situación se hizo todavía más evidente cuando inició el Torneo Clausura. Guede decidió dejar al atacante fuera de las convocatorias durante las primeras cuatro fechas de este segundo certamen del año. En aquel momento, la determinación fue señalada como una decisión estrictamente técnica.

Además, el propio entrenador argentino descartó que existiera algún inconveniente disciplinario con el futbolista. Su explicación apuntó directamente a lo deportivo: Quevedo no encajaba en la idea de juego que buscaba implementar en Alianza Lima.

Pablo Guede ya no contaría con Kevin Quevedo

Las semanas pasaron y la situación no consiguió dar un giro. Kevin Quevedo continuó perdiendo terreno en la ofensiva aliancista y terminó relegado en la competencia por un lugar dentro del equipo.

Ahora, según información difundida por el periodista José Varela, el escenario sería mucho más definitivo. Pablo Guede le habría comunicado directamente a Quevedo que no forma parte de sus planes para lo que resta de la temporada 2026.

A esto se suma que la dirigencia le habría pedido buscar un nuevo club para continuar su carrera. El detalle es que, con el mercado de la Liga 1 cerrado, Quevedo no puede fichar por otro equipo del torneo local.

Por ello, si finalmente deja Alianza Lima, tendría que buscar una oportunidad en el extranjero. Por ahora, el futbolista tiene contrato con Alianza Lima hasta finales de 2027, por lo que su situación deberá resolverse dentro de ese contexto.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

A la espera de resolver el futuro de Kevin Quevedo, la pelota sigue rodando para Alianza Lima en el Clausura. Luego de traerse un empate ante Sport Boys, el equipo íntimo buscará hacerse fuerte en Matute este sábado 15 de agosto desde las 7:30 p. m. cuando choque contra UTC por la fecha 5.

Así, Kevin Quevedo quedó fuera de los planes de Pablo Guede para lo que resta de la temporada 2026, según la información difundida. El atacante perdió protagonismo por decisión técnica y ahora tendría que buscar una opción en el extranjero, ante el cierre del mercado de la Liga 1.