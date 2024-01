Guerrero afirma que Alianza tiene potencial para llegar a cuartos en la Libertadores: "Es un equipo grande"

18/01/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

En medio de especulaciones sobre un posible retorno a Alianza Lima, el emblemático 'Depredador', Paolo Guerrero, deja claro que su devoción por el club persiste, a pesar de no concretarse su regreso. En una reciente entrevista, el goleador histórico compartió sus sentimientos y visiones para el equipo blanquiazul en la Liga 1 y la anhelada Copa Libertadores.

Alianza Lima en la Libertadores

En el programa de YouTube 'La Lengua', Paolo Guerrero reiteró su deseo ferviente de ver a Alianza Lima destacar en la Copa Libertadores, subrayando que el equipo no debería conformarse solo con la Liga 1.

" Siempre voy a querer que gane y que le vaya bien en la Libertadores . Para mí, ese es un torneo al que debe apuntar, porque es un equipo grande ", expresó el exjugador de Alianza Lima.

Alianza no puede conformarse

Paolo Guerrero, con pasión desbordante, instó a Alianza Lima a aspirar a más: " ¡Alianza no se puede conformar con la Liga 1! Quiero verlos pasando a octavos, a cuartos (...) Se lo merece porque es el equipo más grande del Perú y con más hinchada".

¿Guerrero y Barcos?

Por otro lado, el conductor Jesús Alzamora planteó la posibilidad de que Paolo Guerrero comparta el campo con Hernán Barcos, haciendo eco de una entrevista previa con el 'Pirata'. El 'Depredador' respondió elogiando las cualidades del 'Pirata' y dejando claro que no tendría problemas en compartir equipo con el goleador histórico extranjero de Alianza Lima.

"(El 'Pirata') es un jugador que demuestra su imposición física, pero yo no tengo ningún problema (de compartir equipo) ", resaltó el goleador histórico de la Selección Peruana sobre el goleador histórico extranjero de Alianza Lima.

¿Regresará a Alianza Lima?

Las especulaciones sobre el regreso del futbolista Paolo Guerrero a Alianza Lima cobraron fuerza en enero de este año, pero el 'Depredador' fue firme al declarar a 'TV Perú': " Alianza Lima no me ha hecho llegar nada, creo que no hay ningún interés ". Aunque las negociaciones no se han concretado, el amor del 'Depredador' por el club sigue intacto.

Aunque Paolo Guerrero no ha sellado su regreso a Alianza Lima, su apoyo inquebrantable y sus expectativas ambiciosas para el equipo demuestran que, más allá de los rumores, su corazón sigue latiendo fuerte por los colores blanquiazules. La incertidumbre persiste, pero la conexión eterna entre el 'Depredador' y el club de La Victoria sigue siendo motivo de esperanza y emoción para la ferviente hinchada.