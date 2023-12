Jean Ferrari destacó que la Selección Peruana busque contratar a Jorge Fossati: "Nos da gusto"

El administrador temporal de Universitario de Deportes ('U'), Jean Ferrari, destacó que la Selección Peruana busque contratar a Jorge Fossati como el reemplazo de Juan Reynoso.

En declaraciones a la prensa, el directivo 'crema' apuntó que es positivo que la 'Blanquirroja' o clubes internacionales se fijen en el director técnico uruguayo y sus jugadores, debido a que es una señal que la institución 'merengue' está realizando un buen trabajo.

Asimismo, Ferrari indicó que en el contrato de Fossati existe una cláusula de salida, no obstante, precisó que la decisión depende de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). También, comentó sobre el esquema que podría usar el aún entrenador de Universitario de Deportes si llega dirigir a la 'Bicolor'.

"En el contrato tenemos una cláusula de salida, pero creo que ahora no es el momento de tocar ese tema porque estamos hablando de la camiseta (...) Eso depende de la Federación, de cómo ellos ven el tema. Todo pasa por la percepción. A veces uno puede pensar que la selección debe jugar de tal manera. No quiero dar una opinión a título personal porque lo que no quiero generar, con el tema de la Selección, es polémica", añadió.

Por otra parte, el administrador temporal de la 'U' reveló que conversó con José Sabogal tras el apagón de Matute en la final entre los 'cremas' y Alianza Lima.

En entrevista con el programa "Más allá del Portal", el directivo 'merengue' apuntó que quedó muy fastidiado por la dirección de los dirigentes 'blanquiazules', por lo que no dudó en escribirle a José Sabogal para expresarle su malestar por lo ocurrido y le aseguró que le dejó en visto.

"Yo le escribí directamente a José Sabogal. Yo no tengo ninguna comunicación con los dirigentes porque me han demostrado en el trayecto que no son personas confiables. Con José Sabogal si tuve comunicación. Le dije que bajo lo que hicieron, de muy mal gusto, pero tu tienes poco tiempo en esto del fútbol, ya vas a aprender. No me respondió, me dejó en visto", declaró.