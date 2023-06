Las sentidas disculpas de Takefusa Kubo por arrojar la camiseta de la 'Blanquirroja'

El jugador de la Real Sociedad, Takefusa Kubo, pidió disculpas a Perú tras arrojar la camiseta de la 'Blanquirroja' al final del juego entre el seleccionado nacional y su similar de Japón, en la ciudad de Osaka, el pasado martes.

La secuencia donde se ve al ex-Real Madrid descuidar la mica del 'Equipo de todos', generó gran repercusión en las redes sociales, donde miles de connacionales exigieron una rectificación del oriental.

Ante este requerimiento, el atacante escribió en su cuenta de Instagram un sentido mensaje de disculpas con todos los peruanos y explicó lo ocurrido en los bordes del campo de juego, luego del final del partido amistoso.

A través de una historia, el jugador de 22 años aseguró que no tuvo ninguna "intención" de faltar el respeto al Perú. Al respecto, dijo que estaba muy pendiente de la lesión de su rodilla y olvidó que llevaba consigo la camiseta de la 'Bicolor'.

No obstante, el nipón pidió disculpas a quienes se sintieron damnificados por dicha acción, y mencionó que todo formó parte de un descuido de su persona.

"No era mi intención dejar la camiseta allí. Estaba pendiente de mi lesión en el tobillo y se me olvidó por completo que la llevaba en la mano. Perdón a la gente de Perú que se sintió mal por eso. No era mi intención, pero se me descuidó ese detalle", escribió en su cuenta oficial.