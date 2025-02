Leao Butrón cree que Alianza puede ganarle a Boca: "No está jugando muy bien y no es de ahora"

13/02/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima ya va dejando atrás el importante triunfo por 3-1 que consiguió ante Nacional de Paraguay que le permitió clasificar a la Fase 2 de la Copa Libertadores. Ahora, el elenco íntimo deberá a enfrentar a un poderoso del continente como Boca Juniors al cual buscará eliminar en lo que sería un hito histórico para los victorianos.

Como era de esperarse, los principales referentes del club vienen opinando de lo que será esta llave llena de historia donde los argentinos llegan como los favoritos. Uno de ellos fue Leao Butrón, quien sabe lo que es salir campeón en más de una oportunidad con la camiseta blanquiazul.

Ve posibilidades

En primer lugar, el ahora directivo de Alianza Lima destacó el poderío individual y la categoría de los jugadores con los que cuenta Boca Juniors, pero también señaló que una de sus falencias es el juego colectivo.

Como se recuerda, los dirigidos por Fernando Gago han dejado una pálida imagen en el torneo argentino donde marchan en la casilla nueve de la tabla con solo 8 puntos conseguidos de 15 posibles.

"Boca tiene un equipazo, el poderío económico para traer jugadores de Europa como lo ha hecho, en ese aspecto es algo irrefutable, pero otro análisis es que no es el Boca que tú digas que está jugando muy bien y no es de ahora. Los jugadores son de primera línea no solo de Sudamérica, sino de Europa", precisó a Ovación.

Se complicó el encuentro

Además de ello, el exjugador de la Selección Peruana brindó sus impresiones de lo que fue el cotejo ante Nacional en Matute. Según su parecer, las cosas se fueron dando para el equipo de Néstor Gorosito en la segunda parte ya que en el primer tiempo la visita logró neutralizarlos y meter las acciones a su ritmo.

"El equipo hizo un muy buen segundo tiempo, el primero fue un poco complicado por la fricción que propuso Nacional. En el segundo tiempo fue más fluido, con más futbol de Alianza. Esa superioridad que creo que existe no es muy grande como la gente pensaba. Yo entendía que el partido iba a ser difícil, no tan difícil como el primer tiempo, reconozco que me pareció más difícil de lo que pensé. Entre un equipo peruano con otro de Sudamérica la diferencia no va a ser tanta", añadió.

De esta manera, Leao Butrón considera que Boca Juniors cuenta con grandes individualidades, pero con escaso juego colectivo por lo que Alianza Lima tendría chances de seguir con vida en la Copa Libertadores.