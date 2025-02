Hernán Barcos enfocado en partido contra Boca Juniors: "Tenemos que buscar la clasificación"

13/02/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, continúa demostrando su vigencia en el club 'blanquiazul' y ya está enfocado en el partido contra Boca Juniors por la fase 2 de la Copa Libertadores 2025.

Hernán Barcos y su advertencia a Boca Juniors

En declaraciones a la prensa, el 'Pirata' fue autocrítico a pesar de vencer 3-1 a Nacional de Paraguay y destacó que el equipo pudiera reponerse luego del gol de la visita.

"No fue el mejor partido nuestro, pero creo que en el segundo tiempo fuimos contundentes y conseguimos la victoria (...) Son partidos difíciles. En Copa Libertadores no hay partido fácil y sabíamos que iba a ser así. Por ahí nos encontramos con un gol de ellos que no nos esperábamos en una pelota parada, pero lo fuimos a buscar hasta que conseguimos la victoria", declaró.

Asimismo, Hernán Barcos indicó que el partido ante los 'xeneizes' será complicado, pero afirmó que les jugarán de igual a igual en el Estadio Alejandro Villanueva.

"Boca siempre es Boca, un club grande, un club difícil, pero nosotros vamos a hacer nuestra parte, tratar de ganar acá en casa y buscar la clasificación acá", agregó.

Cabe recordar que, Alianza Lima recibirá a Boca Juniors el próximo miércoles 18 de febrero y cerrará la serie como visitante el 25 de febrero en La Bombonera, donde se conocerá el equipo que avanzará a la tercera fase, previa a la serie de grupos de la Copa Libertadores.

¡MÁXIMO RESPETO! Hernán Barcos ⚽, goleador de Alianza Lima 🔵⚪: "Boca es Boca. Es un equipo grande. Trataremos de ganar en casa y buscar la clasificación allá. Tenemos un grupo muy competitivo. No miramos las rachas. Necesitábamos un triunfo contundente en casa en la copa". pic.twitter.com/yXHXwvzRtf — GOLPERU (@GOLPERUoficial) February 13, 2025

Gorosito comparte el mensaje de Hernán Barcos

En conferencia de prensa, Néstor Gorosito indicó que el club 'blanquiazul' es un grande de Sudamérica y como tal debe de jugar con personalidad contra los 'xeneizes'.

"Intentar no, nosotros vamos a querer ganar. No es que queremos intentar. Después veremos si nos da el cuero o no nos da el cuerpo, pero Alianza es un equipo grande de Sudamérica y en la cancha somos 11 contra 11 y tenemos mucha confianza en el plantel que tenemos. En los jugadores que tenemos", expresó.

Además, el 'Pipo' manifestó que el rendimiento del equipo está mejorando en cada partido y reiteró que buscarán imponer su idea de juego en la llave ante el cuadro paraguayo.

"Estamos yendo de menor a mayor y después la realidad nos marcará si nos alcanzó o no, pero jugar de igual a igual tanto allá como acá. Nosotros vamos a jugar para ganar. Después nos superarán o no, veremos, pero nosotros jugamos para ganar y no para ver qué pasa o qué hace Boca", añadió.

De esta manera, Hernán Barcos aseguró que Alianza Lima buscará vencer a Boca Juniors y lograr clasificar a la fase 3 de la Copa Libertadores 2025.