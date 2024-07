12/07/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El exarquero de Alianza Lima, Leao Butrón, no se guardó nada y lanzó tremendo dardo a Universitario de Deportes a través de sus redes sociales. Su comentario, realizado tras la oficialización del fichaje de Gabriel Costa, ha generado gran revuelo en el mundo del fútbol peruano, encendiendo la chispa de la rivalidad entre ambos equipos.

Gabriel Costa en Universitario

Gabriel Costa ha sido confirmado como el nuevo jugador de Universitario de Deportes, participando en el Torneo Clausura 2024 tras su paso por Alianza Lima. El anuncio, realizado el 11 de julio, marca el comienzo de una nueva etapa en la carrera del extremo uruguayo nacionalizado peruano.

El anuncio del fichaje de Gabriel Costa fue bien recibido por los aficionados de Universitario de Deportes, especialmente tras una presentación provocativa en redes sociales.

En el video de bienvenida, Gabriel Costa aparece con un folder que dice "El único grande", haciendo alusión a la final de 2023 en la que Universitario de Deportes ganó 2-0 a Alianza Lima en el Estadio Matute. Este mensaje ha generado reacciones, especialmente entre los hinchas rivales.

Tras extensas negociaciones, Universitario ha logrado un acuerdo con Gabriel Costa, quien firmará un contrato hasta finales de 2024.

De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, el jugador podrá extender su vínculo hasta 2025 si cumple con ciertas condiciones este semestre, como ganar el campeonato y acumular minutos en el campo. En términos salariales, se indica que Gabriel Costa recibirá un 30% de lo que percibía en Alianza Lima.

Leao Butrón lanza dardo a Universitario

Leao Butrón, exarquero de la Selección Peruana y actual gerente de Academias y Franquicias de Alianza Lima, comentó sobre la presentación de Gabriel Costa en sus redes sociales oficiales.

"No confundan realidad con publicidad... hay mucha diferencia y esa diferencia es la grandeza", escribió el exarquero de Alianza Lima en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

No confundan realidad con publicidad ... hay mucha diferencia y, esa diferencia es la grandeza! 💙🤍💙 — Leao Butrón (@Leaobutron) July 12, 2024

Alianza Lima, por su parte, comunicó la salida de Gabriel Costa mediante un breve mensaje, agradeciendo su contribución desde su llegada a finales de 2022.

"Anunciamos la salida del jugador Gabriel Costa", escribió el club blanquiazul en sus redes sociales.

No hay duda de que al exarquero de Alianza Lima, Leao Butrón, no le agradó la afirmación de Universitario de Deportes de ser "El único grande" al presentar a Gabriel Costa como nuevo fichaje. Por ello, no dudó en lanzar tremendo dardo contra el club crema en sus redes sociales.