Liberman reconoció la grandeza de Alianza Lima antes de enfrentar a Boca Juniors: "En un grande del Perú"

Martín Liberman compartió su opinión sobre Alianza Lima previo a su enfrentamiento ante Boca Juniors en La Bombonera. El periodista deportivo igualmente opinó sobre Universitario y Sporting Cristal y los catalogó de acuerdo a su grandeza.

Alianza Lima se medirá contra Boca Juniors en La Bombonera por el partido de vuelta de la fase preliminar de la Copa Libertadores. Los 'blanquiazules' tienen una ventaja de un gol y buscarán conseguir su clasificación en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol sudamericano.

Previo al crucial compromiso, el periodista argentino Martín Liberman a través de su programa streaming 'Liberman en Línea' fue consultado por el rival de los 'xeneizes' y no tuvo problemas en reconocer la grandeza de los 'blanquiazules'.

"Alianza Lima es un grande de Perú, grande, grande. No sé quién es más grande, si Universitario, Alianza Lima, no quiero quilombo, pero que Alianza es uno de los grandes, no tengo ninguna duda", comentó.