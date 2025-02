Vidente revela quién ganará el Alianza Lima vs Boca Juniors: "Las energías salen a favor de..."

El esperado encuentro entre Alianza Lima y Boca Juniors en la Bombonera está generando todo tipo de reacciones. Entre los hinchas blanquiazules crece la incertidumbre por conocer si su equipo podrá imponerse ante el cuadro argentino. En medio de la expectativa, la predicción de un vidente está causando revuelo.

El reconocido vidente Juan de Dios utilizó sus cartas para revelar el posible resultado del partido entre Alianza Lima y Boca Juniors. Su declaración generó todo tipo de reacciones, ya que, aunque inicialmente mencionó energías favorables para los peruanos, finalmente aseguró que Boca se llevaría la victoria.