Liberman responsabiliza a Reynoso y Fossati por las pocas chances de Perú en las Eliminatorias: "Hipotecó gran parte del camino"

La Selección Peruana venció a Bolivia por 3-1 el último jueves y logró salir del último lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias por lo que aún sigue con vida pensando en una hipotética clasificación. Para ello, el equipo de todos deberá ganar de cualquier manera para mantener intactas las esperanzas.

Como ya es costumbre, Martín Liberman, periodista argentino, analizó cada uno de los encuentros de las Clasificatorias y la victoria de la Bicolor ante los altiplánicos no fue la excepción. Pese a que la actualidad mejoró levente, el hombre de prensa no pasó por alto el pésimo proceso que llevó a cabo el combinado nacional lo que lo mantiene con pocas chances en los siguientes encuentros.

Durante su monólogo, el conductor dejó en claro que la salida de Ricardo Gareca de la FPF fue el inicio de la debacle de la Selección Peruana. Lo peor de todo, para él, fue cuando se optó por la contratación de Juan Reynoso como el nuevo estratega nacional.

Eso sí, Liberman no pasó por alto el bajo rendimiento de los jugadores durante la gran parte de encuentros de las Eliminatorias.

"Hiciste mal la mitad de tu trabajo y si haces mal esa mitad, es muy difícil aún haciendo bien la otra mitad. Creo que se juntaron ambas cosas: un mal momento de los jugadores con técnicos pésimamente elegidos. Yo lo dije en su momento, Reynoso no era el hombre; era una pésima decisión de la FPF. Lamentablemente, el tiempo me dio la razón. Yo no tengo nada en contra de Reynoso, sólo que no era el hombre para dirigir a la selección peruana por más buen trabajo haya hecho en el fútbol mexicano", inició.