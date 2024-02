Liga Femenina en peligro: Clubes no podrán participar y expresan rechazo a nuevas medidas de la FPF

23/02/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El pasado jueves, 22 de febrero, doce clubes participantes de la Liga Femenina 2024, lanzaron un comunicado en donde expresaron su rechazo a las acciones tomadas por la FPF, la cual anunció la reducción significativa de los apoyos que brinda a los equipos, incluyendo aspectos como la alimentación y el hospedaje, entre otros.

De acuerdo con el comunicado, las instituciones fueron notificadas acerca de las nuevas obligaciones que deben asumir para participar en el torneo. Esto significa que cada equipo deberá encargarse de sufragar los gastos relacionados con la comida y el hospedaje cuando jueguen como visitantes, así como todos los costos asociados al cuerpo arbitral que participe en cada partido.

¿Qué dice el comunicado?

Las instituciones deportivas destacaron que los gastos, antes cubiertos por la Federación Peruana de Fútbol, ahora se intentan trasladar de manera "inesperada y sin acuerdo previo" a los equipos participantes en la Liga Femenina de Fútbol 2024. Expresaron su preocupación de que esta situación ponga en peligro la integridad de la organización y los planes de cada equipo.

Sienten que de un momento para otro les han arruinado su planificación deportiva, por lo que mediante el anuncio trataron de mostrar su descontento con la máxima entidad del deporte en nuestro país.

"Los clubes no solo estarán encargados de cubrir los gastos y responsabilidades inherentes a sus jugadoras, cuerpo técnico y demás aspectos deportivos, sino que ahora se ven obligados a incorporar a su presupuesto una suma de montos no especificada impuesta por la FPF. Esta situación no solo restringe el desarrollo de sus equipos y afecta proyectos individuales, sino que también vulnera la integridad de la organización, y los proyectos internos de cada equipo", manifestaron.

Aseguraron que en caso no se cambie el reglamento a como estaba la temporada pasada, o no siendo más comprensivos con las instituciones, es muy probable que varios clubes no puedan realizar su participación en la competición por el gran gasto que demandan estos nuevos requisitos impuestos por la FPF.

"Manifestamos nuestra negativa y desacuerdo con los cambios arbitrarios y las formas que nos intentan imponer. (...) De no variar estas disposiciones, la mayoría de equipos se verían imposibilitados de participar, ya que no cuentan con el presupuesto necesario para asumir los gastos que su propia participación conllevaría. Solicitamos a los miembros de la FPF que reconsideren los puntos mencionados"

La Liga Femenina debería dar comienzo a la temporada el 15 de marzo, sin embargo, con el cambio de requisitos dado por la FPF, los clubes han lanzado un comunicado admitiendo que si se mantienen las últimas medidas, varios no podrán participar