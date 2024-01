¡Llora el balón! Muere la leyenda alemana, Franz Beckenbauer, a los 78 años: Único defensa con dos Balones de Oro

08/01/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El fútbol está de luto. La leyenda de la Selección Alemana y el Bayern Múnich, Franz Beckenbauer, murió a los 78 años tras intensificarse problemas en su salud durante las últimas semanas, según informaron agencias internacionales que contactaron con familiares del fallecido.

Su hermano, Walter Beckenbauer, había admitido anteriormente el grave estado en el que se encontraba su ser querido. "Si dijera que está bien, estaría mintiendo, y no me gusta mentir. No se siente bien", confesó tiempo atrás.

El legado histórico de Franz son dos Balones de Oro, dos Copas del Mundo de la FIFA (como jugador y entrenador), tres Copas de Europa (UEFA Champions League) y cinco Bundesligas.

Reacciones

Conocida la noticia, diversas personalidades compartieron su pesar por la muerte del exzaguero del Bayern. "Lamento mucho saber que Franz Beckenbauer ha fallecido. Uno de los grandes absolutos de nuestro juego. Der Kaiser fue el futbolista más bello que ganó todo con gracia y encanto", escribió Gary Lineker, exdelantero de la Selección Inglesa.

Tras protagonizar míticos enfrentamientos frente al Bayern de Múnich de Beckenbauer en la Copa de Europa, el Real Madrid envió un sentido mensaje a la familia de un querido exrival.

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva, lamentan profundamente el fallecimiento de Franz Beckenbauer, una de las más grandes leyendas del fútbol europeo y del fútbol mundial. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a sus clubes y a todos sus seres queridos", redactó el 'RM'.

(Nota en desarrollo...)