Pedri, estrella del FC Barcelona, da inesperada respuesta tras ser consultado si conoce a Paolo Guerrero

El volante de FC Barcelona, Pedri González, participó en un reto del streamer Ibai Llanos para identificar a la mayor cantidad de jugadores que conozca. Sin embargo, tuvo una inesperada respuesta cuando le preguntaron acerca del goleador histórico de la Selección Peruana, Paolo Guerrero.

Tras una entrevista en 'Charlando Tranquilamente', espacio donde distintos personajes dialogan con Llanos, el mediocampista culé se sometió al desafío de su compatriota.

Aún con la imagen del 'Depredador' en la pantalla, Pedri reconoció que no sabe sobre 'PG9', a quién bautizó como 'Gabriel'. Pese a ello, dijo reconocer la camiseta de la Selección Peruana.

"Es que yo de Sudamérica no sé. Voy a decir un nombre por tirar uno, la selección sé cuál es, pero al jugador no lo conozco. ¿Gabriel? (...) Ya sé, los de Perú me van a matar", expuso.

A su salida del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el 'Depredador' señaló que 'AL' no le hizo una "oferta formal", por lo que consideró que no es tomado en cuenta por la dirigencia 'blanquiazul' para la temporada 2024. Sin embargo, reafirmó su "hinchaje" por los 'Grones' y apuntó únicamente a la cúpula directiva.

"Alianza no me ha hecho llegar nada. Creo que no hay ningún interés y no hay problema. Como yo dije siempre, no por eso voy a dejar de ser hincha de Alianza. Dirigentes pasan, todo eso pasa", aseguró.