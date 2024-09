¿Lo aprueba? Leao Butrón ROMPIÓ su SILENCIO sobre la llegada de Paolo Guerrero a Alianza Lima

La llegada de Paolo Guerrero a Alianza Lima ha sido bien recibida por la gran mayoría de referentes de la institución, como Leao Butrón, que opinó sobre el fichaje del 'Depredador'.

Previo a la presentación del atacante, Butrón señaló para Latina Deportes que se encuentra sumamente contento de que el máximo anotador de la historia de la selección peruana haya decidido vestir la blanquiazul.

Butrón también sorprendió a los hinchas, al explicar que si bien no se ha cruzado con Paolo, espera saludarlo pronto, y que guarda un abrazo especial cuando el equipo salga campeón a final de año.

"Recién ha llegado de Brasil ayer, ya nos cruzaremos. De verdad hay mucho cariño y respeto, él lo sabe por su carrera y calidad de persona. Le deseo lo mejor. Primero le voy a dar la bienvenida a su casa y la segunda vez que me lo cruce lo voy a felicitar por el campeonato que vamos a lograr este año", remarcó.

Fiel a su estilo, el exjugador victoriano envió una indirecta para el 'compadre', pues al ser consultado por el número de camiseta de Guerrero, mencionó que este es significativo, pues hace referencia al título de 1934, el cual "indiscutiblemente" sería de Alianza Lima.

"No hay discusión en el título de 1934. En los años 80's no se nos ocurrió decir que éramos campeones. Desde el 34' somos reconocidos como campeones. Me parece un número que Paolo debe tenerlo, por la importante que es para nosotros", declaró.