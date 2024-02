¡Lo contó todo! Carlos Zambrano reveló conversación con André Carrillo: ¿Regresará a Alianza Lima?

El defensor de Alianza Lima, Carlos Zambrano, reveló que tuvo una conversación con André Carrillo, ello en el marco de los rumores de un posible regreso de la 'Culebra' a Matute.

En entrevista para el programa de YouTube 'Desmarcados', el 'Kaiser' afirmó que, si dependiera de él, no dudaría en quedarse con el club 'blanquiazul'. No obstante, precisó que la decisión más importante la tienen los dirigentes 'íntimos'.

Asimismo, el defensor apuntó que está esperando que se defina cual será su destino y resaltó que lo más importante es la comodidad que pueda tener él junto a su familia.

"Yo estoy tranquilo, tengo 34 años y lo más importante es que yo me sienta bien y cómodo con la familia. Aun me debo a Alianza Lima y tengo que estar atento a lo que ellos decidan y ver también si yo estoy de acuerdo", agregó.

Por otro lado, Zambrano señaló que dejó en claro que no ve a Carrillo regresando al fútbol peruano ya que el jugador de Al Qadisiyah gana más de un millón en Medio Oriente.

"No veo que se de, por lo que he hablado con André Carrillo, no lo veo viniendo a Alianza Lima. Se lleva seis palos allá, es mucho", fue lo que dijo en el programa.

Con respecto a su relación con Hernán Barcos, el central aseguró ha sido "muy normal" y minimizó los rumores que afirmaban que tenía una mala convivencia con el delantero. No obstante, señaló que en una oportunidad tuvo un encuentro "cara a cara" con el ariete argentino.

"Muy normal (la relación con Barcos). La gente siempre especuló que tenía problemas con él. No tengo problemas con nadie, no me importa la vida de nadie, no me meto en la vida de nadie. Yo estoy en mi mundo. Si tengo que sumar al grupo, voy a sumarle, pero nunca restarle. Una vez tuve una que otra palabra con él de cara a cara y lo más normal. Siempre hemos hablado. A veces me escribe y seguimos hablando. Nunca hubo ningún problema con él", declaró.