'Loco' Vargas advierte Jefferson Farfán y anuncia el lanzamiento de su podcast: "Será algo diferente"

Juan Manuel Vargas no se quiere quedar atrás y se unirá al grupo de futbolistas que han incursionado en YouTube con sendos programas deportivos y de entrevistas. Como se sabe, exjugadores como Jefferson Farfán, Roberto Guizasola, Reimond Manco, Luis Guadalupe, entre otros han alcanzado un éxito impensado a través del mundo digital.

En la actualidad, la famosa plataforma de videos se ha convertido no solo en un canal de entretenimiento, sino también en una herramienta para generar ingresos económicos importantes. Mientras más vistas y subscriptores, las ganancias son mayores.

Durante una entrevista con la periodista Verónica Linares para su programa 'La Linares', Juan Manuel Vargas comentó que finalmente se animó a seguirle los pasos a otros colegas del fútbol por lo que ya viene preparando lo que será su podcast para YouTube el cual saldrá en las próximas meses.

Eso sí, el exjugador de Universitario le dejó una advertencia a Jefferson Farfán y otros exfutbolistas dejando en claro que su propuesta será diferente a los productos que ya se encuentran en el mercado.

"Tengo pensado hacerlo este año, pero será diferente. No se dicen las cosas, se hacen en silencio. Ya lo tengo pensado, ya lo tengo programado. Con la gente con la que trabajo harán todo", indicó.

(Minuto 1:15:21)

Por ahora, Juan Vargas ha sido elegido como rostro representativo de una famosa casa de apuestas por lo que ya emite sus opiniones en el programa que tienen en la plataforma digital.

Eso sí, durante la charla recordó sus participaciones en otros podcast los cuales resultaron ser un éxito rotundo en vistas como la que tuvo con el 'Cuto' Guadalupe. Todo ello lo motivó a que finalmente sea creador de su propio proyecto.

"Si no salen eventos en un mes, ¿Qué haces? Tienes que sacar plata del colchón. Ahora soy embajador de una casa de apuestas, ya cambia la situación y tengo pensado hacerle la competencia a todos los que tienen podcast. El 'Cuto' Guadalupe hizo un millón de vistas y no me dio ningún 'mango'; Kenji Fujimori le ha ido muy bien, y la 'Foquita' también le fue bien; así que tengo que hacer el mío", añadió.