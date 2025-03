¡Cayó un galáctico! Roberto Guizasola es ampayado con mujer que no es su esposa al interior de su camioneta

Magaly Medina parece haber arrancado con todo el 2025 ya que alista un nuevo ampay en la edición de este jueves 13 de marzo a un exfutbolista. Según las imágenes reveladas en el avance de su programa, los 'Urracos' captaron a Roberto Guizasola al interior de su camioneta con una joven mujer que no es su esposa a altas horas de la noche.

Como se aprecia en las imágenes del informe que se emitirá en 'Magaly, TV la firme', el exjugador de Alianza Lima fue ampayado dentro de su vehículo con esta joven que parece acercase más de la cuenta al ahora conductor de YouTube.

"¿Qué hace el galáctico Roberto Guizasola en su auto junto a una joven mujer que no es su esposa y de madrugada?", se logra escuchar en el spot del programa de ATV que se emitirá desde las 9:45.

Como se recuerda, Roberto Guizasola se encuentra felizmente casado con Estefay con quien también tiene una hija. Y aunque su relación no ha reportado problemas, el youtuber no suele compartir publicaciones en sus redes sociales con su familia ya que la última data del 1 de enero cuando recibían el 2025.

Como es de conocimiento público, Roberto Guizasola adquirió una gran fama en los últimos años tras iniciar el programa de YouTube 'Enfocados' junto a su amigo de toda la vida, Jefferson Farfán.

Ahí, el 'Cucurucho' y la 'Foquita' entrevistan a los personajes más destacados en actividad y en retiro del fútbol peruano con un estilo divertido e irreverente. Su espacio virtual ha logrado un éxito sin igual ya que hasta el momento cuenta con medio millón de seguidores en la conocida plataforma.

Por otro lado, el exintegrante de Juan Aurich, Rosario Central, entre otros, cuenta con una fundación denominada 'La casa de Alejita' donde recibe a decenas de niños de bajos recursos para darles soporte futbolístico y académico durante sus primeros años de carrera.

"Lo primero que pido a un chico es que estudien. De los 20 que podemos tener en una categoría, lo primero que decimos es que no todos llegarán a ser futbolistas. A lo mucho llega uno o dos o puede que ninguno. Sin estudio no hay fútbol, nuestra vivencia como futbolistas, se las damos a los jóvenes para que no cometan los mismos errores", indicó meses atrás en el podcast de Giancarlo Granda.