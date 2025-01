"Lo que se ve, no se pregunta": 'Cuto' Guadalupe sobre el presunto romance entre Farfán y Xiomy Kanashiro

29/01/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luis Guadalupe, popularmente conocido como el 'Cuto', fue uno de los invitados al cumpleaños de Xiomy Kanashiro, modelo relacionada con Jefferson Farfán. Y justamente al igual que su sobrino compartió con ella el momento familiar.

Cuando fue consultado por la felicidad que se le notaba a la 'Foquita' por celebrar el onomástico de la que aseguró es solo su amiga, el conductor mencionó la famosa frase de: "Lo que se ve, no se pregunta". Todo esto en relación a las especulaciones de que la modelo y el exfutbolista tendrían una relación más que amical.

'Cuto' Guadalupe alimenta los rumores con reciente declaración

En una conversación que brindó el exfutbolista profesional al diario Trome, fue consultado por su presencia en el cumpleaños de Xiomy. A lo cual 'Cuto' no tuvo problemas en reconocer porque las imágenes demostraban que había asistido a la celebración.

No obstante, cuando se le preguntó por la relación que mantenían la presentadora con el '10 de la calle', el tío de Jefferson alegó que prefería no opinar por tratarse de temas personales de Farfán. Aunque dejó la mencionada frase que queda a la interpretación de los lectores.

Como curiosidad, el cumpleaños número 27 de Xiomy Kanashiro no solo contó con la presencia de los exjugadores Jefferson Farfán y Luis Guadalupe, sino que igual se pudo apreciar la asistencia de Adriano, el hijo mayor de la 'Foquita'.

Los rumores no dejan de crecer

El exdelantero de Alianza Lima le dedicó un mensaje de felicidades a la modelo a través de sus historias de Instagram. Quien incluso fue el encargado de sostener la torta de la cumpleañera en plena canción de 'Feliz Cumpleaños'.

Días después, el ahora conductor del programa 'Enfocados' posteó una foto en sus redes sociales donde se lo aprecia acompañado de manera muy cercano con una fémina. La imagen se muestra desenfocada y se presume que se trata de la ex Alma Bella.

La foto que enciende la polémica.

La descripción de la serie fotográfica estaba en inglés y decía "What a night we had" que al traducirla pone: "Qué noche tuvimos". Obviamente, los comentarios de los seguidores del ídolo peruano señalaban que se trataba de Xiomy Kanashiro.

Es así como el 'Cuto' Guadalupe encendió más los rumores que vinculan sentimentalmente a Jefferson Farfán con Xiomy Kanashiro luego de ser consultado por la relación que hay entre el exfutbolista y la modelo. El presentador solo atinó a dejar una frase muy especulativa.