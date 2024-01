¡Locura en el Monumental! Universitario vendió en tiempo récord más de 40 mil entradas para su próximo partido

Universitario y sus hinchas no pueden vivir una situación mejor. Luego de haber recibido su histórico centenario con la 'Noche Crema' y tras golear a la UCV en Trujillo, los merengues debutarán en el Monumental a estadio lleno, pues más de 40 mil entradas se vendieron en tiempo récord.

Esto lo informó el propio club mediante sus redes sociales, afirmando que las entradas están por agotarse para el próximo encuentro, correspondiente a la Fecha 2 del Torneo Apertura, donde recibirán a Atlético Grau.

Es necesario mencionar que los merengues esperan vender por completo los boletos puestos a la venta, alcanzando el 'sold out', incluyendo una serie de sitios en los palcos ubicados por encima de las tribunas, concretando el lleno monumental con 60 mil personas.

Por el momento, ya se agotaron las entradas de las tribunas Norte y Sur, pero tanto Oriente como Occidente siguen con tickets disponibles, aunque en una limitada cantidad, y probablemente se agoten en cuestión de horas.

La hinchada crema se encuentra sumamente emocionada luego del excelente debut en Liga 1, frente a UCV. En dicho encuentro, la 'U' aplastó al cuadro poeta por 4-0, y tuvo destacados rendimientos de Edison Flores y Andy Polo.

El técnico Fabián Bustos llenó de halagos el rendimiento de su equipo posterior al partido en una rueda de prensa, mencionando que competirán partido a partido, y que sobre todas las cosas, buscarán resultados.

Asimismo, realizó un breve análisis de su victoria frente a UCV, resaltando la posesión de balón que permitió sacar gran diferencia contra los rivales.

"El final del primer tiempo fue bueno para nosotros, nos fuimos con dos goles, y en el segundo tiempo pudimos manejar un poco más la pelota, la posición territorial y el equipo terminó justificando el resultado. No me quedo con la diferencia, porque no hay tanta diferencia entre los dos equipos, hoy (domingo) tuvimos mucha efectividad y ellos no tanto", comentó.