¡Los respeta! Conoce lo que opinó el entrenador de Athletico Paranaense sobre Alianza Lima tras empate en la Copa Libertadores

05/04/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El entrenador de Athletico Paranaense, Paulo Turra, opinó acerca del empate con Alianza Lima 0 a 0 en el debut del Grupo G de la Copa Libertadores este martes en el estadio Alejandro Villanueva, 'Matute'.

De acuerdo a ello, el estratega del cuadro brasileño mencionó que el cotejo estuvo reñido y que ambas escuadras pudieron haberse llevado los tres puntos de 'Matute'; acomodándose en su zona para una eventual clasificación a la siguiente fase del campeonato.

"Tengo un balance muy positivo. Nuestro equipo, dentro de la estrategia de juego establecida, estaba contento. Tuvimos oportunidades, el rival también las tuvo, pero yo, como entrenador, felicito a mi equipo", declaró para los medios de comunicación.

Un grande del continente

En ese sentido, Turra destacó el ambiente que se vivió en La Victoria, y que el conjunto dirigido por Guillermo 'Chicho' Salas, posee "tradición en el fútbol sudamericano", tras la actuación mostrada por los 'Íntimos' que dejó buenas sensaciones de cara al futuro del torneo.

"Nos enfrentamos a un equipo (Alianza Lima) con tradición en el fútbol sudamericano. Estoy muy contento con la actuación, es el primer partido de la Copa Libertadores y solo puedo elogiar el trabajo de los jugadores", mencionó.

'Chicho' conforme con actuación de su equipo

El DT nacional señaló encontrarse "tranquilo" luego del nivel futbolístico evidenciado por sus pupilos. Pese a ello, reflexionó sobre el resultado, apuntando que no estaba en "sus planes" empatar en su debut en el máximo certamen internacional y que el punto es recibido positivamente.

"No me voy tranquilo con el resultado, hoy había que ganar. Me gustó lo que mostró el equipo, pero no estaba en los planes empezar así. Siempre es mejor ganar en casa, ahora tenemos que sumar de visita y estoy seguro que así será", sostuvo en conferencias de prensa.

Pese a no conseguir el ansiado resultado, apuntó que esta versión de Alianza Lima es diferente a sus antecesoras, debido a que en las ediciones pasadas quedaron últimos y perdieron casi todos su encuentros.

"La diferencia de otros partidos de arranque de Copa, es que hoy propusimos. Lo digo de manera humilde, hoy fue un equipo que propuso. Esa es la diferencia de la presentación de Alianza en otras ediciones", aseveró.

De esta manera, el entrenador de Athletico Paranaense, Paulo Turra, destacó el ambiente y el nivel de juego presentado por Alianza Lima en su debut de la Copa Libertadores este martes por el Grupo G.