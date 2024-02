¿Luis Iberico llega a Universitario?: Esto se sabe del posible regreso del delantero al fútbol peruano

Luis Iberico se ha consolidado como un jugador importante en el Riga FC del fútbol de Letonia, pero en los últimos días una serie de rumores vincularon al delantero con el fútbol peruano, y más precisamente, con Universitario.

Ante estos rumores, el periodista Gustavo Peralta dio a conocer el estado del peruano, rechazando tajantemente que el exjugador de Melgar pueda regresar al torneo nacional.

"No hay chande de que Luis Iberico vuelva al fútbol peruano, informan desde su entorno. Nadie de la U tampoco lo contactó", informó en su cuenta de X.

La salida del jugador de Melgar fue cuestionada por la hinchada, pues el Riga FC es un club desconocido en Europa para muchos fanáticos del 'rojinegro'. Sin embargo, y a pesar de encontrarse en un equipo 'de segundo orden' en el viejo continente, el peruano consiguió adaptarse.

El extremo y delantero ha disputado 15 partidos como titular, anotando cuatro goles. Además, llegó a disputar la UEFA Conference League, donde fue parte fundamental del ataque de su equipo.

Recientemente, el administrador temporal del club, Jean Ferrari, reveló si Luis Urruti puede regresar al cuadro 'crema' para la presente temporada.

En declaraciones para L1 Max, el directivo 'merengue' aseguró que por el momento no están pensando en incorporar a ningún jugador y apuntó estar al tanto del cambio del reglamento para contratar a jugadores libres.

"Sabiendo que el mercado está complicado, de momento el profesor Fabián Bustos no nos ha mencionado nada de eso. Sabemos de la posibilidad de traer jugadores libres, a quienes no les afecta el cierre de libro de pases, así que de momento hoy, no estamos apuntando a traer a nadie más", declaró.