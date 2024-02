Jean Ferrari: ¡Indignante! Administrador de Universitario es denunciado por intento de agresión

En horas de la tarde, se viralizó en redes sociales un video donde el administrador temporal de Universitario, Jean Ferrari, se veía comprometido en una indignante situación, que culminó en una denuncia por un intento de agresión impuesta por una ciudadana. ¿Qué sucedió con el directivo de la 'U'?

En diálogo con Exitosa, Silvana Toledo, quien tuvo un desafortunado incidente con Ferrari, dio a conocer la cronología de los hechos, ocurridos en el distrito de Miraflores.

En conversación con nuestro medio, la denunciante especificó que la oficina donde se encontraban se ubicaba en el mismo edificio donde ella reside, y que al parecer, estaban mudándose, colocando un camión que bloqueaba la salida.

"Al pasar por ahí le aviso a una persona que me voy a retirar, pues había un camión de mudanza bloqueándome la salida. Creo que las personas que trabajaban en esa oficina se estaban mudando", explicó.

Es al intentar salir cuando el dirigente de Universitario salió del recinto, con actitud matonesca y amenazante.

"En lugar de salir una persona que estaba trabajando en la oficina, sale Jean Ferrari de forma agresiva hacia mi auto y me comienza a gritar. No pude salir por el camión de mudanza y ahí es cuando comencé a filmar", detalló.

Silvana Toledo añadió que sintió mucho miedo cuando el dirigente de la 'U' se acercó a su vehículo, pues creyó que iba a golpearla.

"Yo pensé que me iba a propinar un golpe. Mi hijo lo agarró de las manos y terminó sacándolo. La persona que estaba a su lado no hizo nada para detener la agresión, solo se puso de espaldas para que no lo grabe", concluyó.