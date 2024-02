¿Luis Urruti puede regresar a Universitario de Deportes este 2024? Esto reveló Jean Ferrari

El administrador temporal de Universitario de Deportes ('U'), Jean Ferrari, reveló si Luis Urruti puede regresar al cuadro 'crema' para la presente temporada.

En declaraciones para L1 Max, el directivo 'merengue' aseguró que por el momento no están pensando en incorporar a ningún jugador y apuntó estar al tanto del cambio del reglamento para contratar a jugadores libres.

"Sabiendo que el mercado está complicado, de momento el profesor Fabián Bustos no nos ha mencionado nada de eso. Sabemos de la posibilidad de traer jugadores libres, a quienes no les afecta el cierre de libro de pases, así que de momento hoy, no estamos apuntando a traer a nadie más", declaró.