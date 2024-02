¡Sigue la polémica! Exárbitro FIFA afirma que Williams Rivero debió ser expulsado contra Melgar

Williams Riveros estuvo en el centro de la polémica el pasado cruce entre Universitario y Melgar, pues le realizó fuertes reclamos al referí del encuentro, los que despertaron críticas de hinchas que señalaban que el paraguayo debió ser expulsado.

Esta situación fue analizada por el exárbitro FIFA Miguel Scime, que confirmó que el defensor de la 'U' fue correctamente amonestado, pero que debió ver la tarjeta roja por su forma inapropiada de reclamar.

"Williams Riveros no debió ser expulsado por realizar una entrada temeraria al jugador. El Sr. Riveros es correctamente amonestado, luego desaprueba la decisión del árbitro arrojando el balón, realizando gestos ampulosos y demostrativos de desaprobación. La regla es muy clara y tácita, mide esa acción como otra causal de amonestación por 'mostrar desaprobación con palabras o acciones' y debió ser amonestado por acumulación de tarjeta amarilla y expulsado", precisó en su canal de Youtube.

El defensor paraguayo se vio involucrado en un fuerte choque con un atacante de Melgar en el segundo tiempo. Si bien su acción fue agresiva, solo recibió una tarjeta amarilla.

Sin embargo, al central merengue eso no pareció gustarle, y terminó dirigiéndose verbalmente al colegiado del partido, gritándole en la cara. Esta actitud, explica Scime, es digna de una expulsión directa.

"Ese tipo de actitudes no deben ser permitidas porque devalúan la imagen de investidura arbitral. El VAR no puede intervenir por protocolo por ser acumulación de TA y no tarjeta roja directa", sentenció