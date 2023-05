Madre de Reimond Manco lanzó dura frase contra su hijo al recordar sus escándalos: ¿Qué dijo?

No cabe duda que el exjugador de la Selección Peruana de Fútbol, Reimond Manco, fue una de las grandes perlas del balompié nacional en su tiempo, pero los escándalos e indisciplinas demeritaron su carrera. Eso mismo piensa su madre y lo divulgó, en el programa por YouTube del exdeportista, con una dura frase que causó revuelo en las redes sociales.

El ex-Alianza Lima invitó a su progenitora, Ángela Albarracín, a una entrevista para que detallara lo que sintió ella cuando se encontraba en la cúspide del mundo del deporte.

Ante ello, la referida se animó a contar sus más profundos pensamientos durante la temporada en la que el 'Rei' salía con diferentes chicas realitys y protagonizaba altercados.

Con total sinceridad, la señora destacó la gran parte de culpa que tuvo para que su carrera deportiva sea efímera y sin el brillo que le correspondía por su talento. A detalle, Albarracín mencionó que Reimond "destruyó parte de su vida" durante el periodo antes mencionado.

Referente a su relación con la prensa, la señora aseguró que desde un inició no estuvo de acuerdo con la excesiva injerencia de los medios de comunicación en la vida personal de su retoño. Sin embargo, por pedido del ex mediocampista trató de establecer una relación cordial con los periodistas.

"Cuando llegaron los periodistas a mi casa, dije: 'No, a mí no me tienen que entrevistar. Yo no quiero saber nada', hasta que tú me llamaste y me dijiste: 'Hay que ser cortés con ellos. No tienen la culpa, es su trabajo'", declaró.