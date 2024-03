¿Manda una advertencia? Paolo Guerrero sobre duelo ante Universitario: "En menores, siempre me fue bien"

05/03/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El delantero de la Universidad César Vallejo (UCV), Paolo Guerrero, se refirió al duelo que tendrá su equipo ante Universitario de Deportes a finales de este mes. Según indicó, cuando enfrentó a los 'Cremas', en divisiones inferiores, le fue bien.

Sobre la 'U'

A puertas de jugar la séptima jornada del Torneo Apertura, el 'Depredador' mencionó que dicho encuentro lo tomará como "un clásico". Asimismo, apuntó que sus buenos registros ante la 'U'— en su etapa juvenil— se debió al gran equipo que integró en Alianza Lima.

"El partido ante Universitario (29 de marzo) claro que lo voy a ver como un clásico. Nunca los enfrenté, solo en menores y siempre, por suerte, me fue bien ante ellos. Y es que en Alianza teníamos un buen equipo, con Jefferson y varios más", L1 Radio.

Cuando juegue ante Alianza

Por otro lado, el ex-Flamengo confesó que de marcar ante Alianza no lo celebrará, debido a su pasado con el equipo de La Victoria. No obstante, aseguró que saltará a la cancha del estadio Mansiche con toda la intención de romper las vallas resguardadas por Ángelo Campos, ya que hoy porta los colores de la UCV.

Final de la novela

El atacante de la 'Blanquirroja' decidió ponerle punto final a la novela mediática que venía atravesando y quedarse en Perú para disputar los próximos partidos del Torneo Apertura junto al cuadro dirigido por Mosquera.

"Luego de una serie de una serie de comunicaciones sostenidas entre el presidente Richard Acuña y nuestro futbolista José Paolo Guerrero Gonzales, se ha podido llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, por lo cual, en las próximas horas nuestro jugador se unirá al primer equipo profesional, a fin de ponerse a disposición del comando técnico", dio a conocer el cuadro deportivo en un comunicado emitido semanas atrás.

En estos momentos, 'PG9' ya arribó a Trujillo junto al presidente del club deportivo, Richard Acuña, pasó las pruebas médicas, hizo sus primeras prácticas, fue presentado como flamante refuerzo, jugó su primer partido y está en la búsqueda de la primera victoria bajo su capitanía.

