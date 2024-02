¡Mentalizado! Bryan Reyna apunta a Europa: "La Liga argentina ayudará a repotenciarme, quiero dar el salto"

21/02/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El atacante de la Selección Peruana, Bryan Reyna, señaló que su objetivo a largo plazo es retornar al fútbol europeo, ello tras destacar en la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de Argentina con la camiseta de Belgrano.

¡Fuerte y claro!

En entrevista a Futmax League, el futbolista de 25 años indicó que la LPF lo ayudará a "repotenciarse" con miras de lograr su meta. En ese sentido, reveló que apunta a emigrar a LaLiga de España y la Serie A de Italia.

"Firmé por 3 temporadas por Belgrano, es decir hasta el 2026, y no tengo duda que la Liga argentina ayudará a repotenciarme porque quiero dar el salto a Europa. Me gustaría volver a jugar en España o Italia", declaró.

Finalmente, confirmó que en su último periplo en Alianza Lima ya no se sentía cómodo. "En su momento fui feliz, pero quería emigrar. Estuve muy emocionado con irme a Brasil, me salió esa propuesta, pero por cosas de la vida no pude salir", sentenció.

Primer gol de Bryan Reyna

El extremo peruano, Bryan Reyna, marcó su primer gol este lunes, cuando su equipo— Belgrano— se medía a Sarmiento por la sexta jornada de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina.

El nacido en Pacasmayo anotó a los 40' luego que su equipo remontará un 0-1. La diana del ex-Alianza Lima llegó por un desajuste defensivo del 'Verdolaga', que cometió dicho error en tres oportunidades, catapultando al 'Pirata' hacia su primera victoria en el certamen nacional argentino.

De La Victoria a Córdoba

Como se recuerda, el atacante nacional arribó a Córdoba tras defender la camiseta de Alianza Lima en el 2023. El conjunto victoriano se interesó en el extremo tras su buen rendimiento en Cantolao y la Selección Peruana de Fútbol de la mano de Juan Reynoso, exentrenador de 'La Bicolor'.

Reyna en su última etapa con 'AL' ya no se mostraba cómodo. Y es que, presuntamente, Alianza había impedido su pase a Gremio de Brasil debido a que la oferta recibida era insatisfactoria y se estaba por desarrollar el cierre de la Liga 1, donde finalmente Universitario de Deportes se terminó imponiendo.

