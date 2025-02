Néstor Gorosito MINIMIZA el ambiente de La Bombonera previo al partido de vuelta: "No pasa nada"

Néstor Gorosito, DT de Alianza Lima, es consciente de que la llave ante Boca Juniors aún está lejos de cerrarse y deberá concretar la clasificación de su equipo en la misma Bombonera. Pese a ello, el estratega argentino le restó importancia a la mística que se cierne sobre el estadio de su rival.

El estadio de Boca es uno de los más reconocidos a nivel mundial. A parte de ser la casa de uno de los clubes más grandes de Argentina y del propio continente sudamericano, su historia reúne un sinfín de historias que han acrecentado su leyenda como una de las plazas más desafiantes en el mundo.

A poco menos de una semana que Alianza Lima deba visitar el recinto 'xeneinze' para el partido de vuelta de la fase preliminar de la Copa Libertadores, su técnico no tuvo problemas en restar importancia a la mística del estadio de Buenos Aires.

El programa 'En Buen Momento' le realizó una entrevista al 'Pipo' Gorosito y fue ahí donde dejó en claro que no le impresiona las leyendas con respecto al estadio de Boca. Incluso le restó importancia al ambiente que se puede sentir en el recinto argentino.

"Lo de la cancha de Boca es todo 'biri biri'. Es un mito. Nunca mataron a ningún jugador ahí adentro. La hinchada no juega. No pasa nada, es once contra once. Es todo sanata lo de la Bombonera", declaró.