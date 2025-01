Archimbaud y el objetivo de Alianza Lima en la Copa Libertadores: "Queremos poner el nombre del Perú en alto"

El volante de Alianza Lima, Jean Pierre Archimbaud, indicó que el equipo 'blanquiazul' tratará de dejar en alto el nombre del Perú en su participación en la Copa Libertadores 2025.

En declaraciones para Movistar Deportes, 'Lalito' aseguró sentirse agradecido por el recibimiento del comando técnico y sus compañeros a su llegada al club.

"Me siento bien, tanto el comando técnico y mis compañeros me han recibido de buena manera. Uno trata de entregarse al máximo como es lo que me caracteriza. Así que bueno, a seguir creciendo en todo aspecto", expresó a su salida de los entrenamientos.