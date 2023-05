¡Niega todo! Lionel Messi no tiene acuerdo verbal con Al-Hilal asegura padre del delantero

09/05/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El empresario y representante de futbolistas, Jorge Messi, salió a desmentir por sus redes sociales el presunto acuerdo verbal que tendría su hijo con el club de Arabia Saudita, Al-Hilal.

El progenitor del campeón del mundo, apuntó que la decisión sobre el futuro del ex-Barcelona la tomarán cuando el París Saint-Germain Football Club (PSG) termine su "participación en la Ligue One". Por consiguiente, no existe ningún tipo de pacto con el conjunto asiático u otros clubes.

"No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará hasta que Lionel termine la liga con el PSG", se lee en la primera parte del comunicado.

Comunicado oficial de Jorge Messi

"Usan el nombre de Lionel"

Por otro lado, el argentino apuntó que muchos "nombran a Lionel para ganar trascendencia" en el mundo del deporte. En ese sentido, reafirmó que no existe ningún tipo de conceso sea "pactado, hablado o firmado" con alguna institución deportiva.

"Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad, pero la verdad es solamente una, y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni pactado, ni firmado, y no lo habrá hasta que termine la temporada", apunta el designio.

Dispara contra los medios

En esa línea, Jorge Messi arremetió contra los medios de comunicación de índole deportiva por "haber engañado de forma deliberada" con la situación contractual de su hijo. A detalle, instó a las empresas de comunicación a "contrastar las informaciones" antes de lanzarlas.

"Me parece una falta de respeto hacia los medios donde responden, que haya quienes engañen de manera consciente y deliberada, sin aportar prueba alguna de sus afirmaciones, y queriendo transformar en noticia cualquier rumor malintencionado o que está dirigido por alguien a favor de sus intereses. Tendrían que explicar porque no contrastan las informaciones... No querrán que una verdad arruine sus "noticias", finiquita el documento.

Como se recuerda, la renovación de contrato del PSG y Lionel Messi estaba encaminada hace algunas semanas atrás. Sin embargo, el viaje del gaucho a Arabia Saudita sin permiso del cuadro francés habría deteriorado la relación y ambas partes buscarían separarse a final de temporada.

Lionel Messi pide perdón al PSG

El delantero de la Selección Argentina de Fútbol, Lionel Messi, pidió disculpas a su club, por medio de un video compartido en sus redes sociales, tras volar sin permiso a Asía y puso su futuro a disposición del club.

El astro argentino también se disculpó con sus compañeros de equipo, el cuerpo técnico y los hinchas del conjunto parisino.