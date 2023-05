PSG suspende a Lionel Messi por viajar a Arabia Saudita sin autorización

02/05/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de que el astro argentino del fútbol, Lionel Messi, realizará un viaje a Arabia Saudita, el Paris Saint-Germain (PSG) decidió suspenderlo pues no había autorizado dicha salida.

El castigo impuesto, según la prensa francesa, fue una suspensión de dos semanas por lo que el campeón mundial se perdería dos fechas muy importantes con el club.

Renovación en juego

Aunque las negociaciones con el equipo francés por la extensión de su contrato hacia una temporada más tiene buena pinta, la situación actual en la que se encuentra genera incomodidad entre el jugador y el club, por lo que se torna incierto el futuro futbolístico del argentino.

Una fuente cercana a él, que prefirió mantenerse en el anonimato, conversó con The Associated Press e indicó que el argentino no podrá entrenar ni jugar con su club y tampoco recibirá remuneración por las semanas de sanción.

Recordemos que Messi mantiene un contrato comercial con Arabia Saudita con el objetivo de promover el turismo en el país del Medio Oriente

Suman su sexta derrota

El último domingo, el PSG perdió ante el Lorient 3-1 a pesar de que el futbolista estuvo jugando durante todo el partido, lo cual perjudica al equipo pues lo dejó solo con cinco puntos de ventaja ante el Marsella, cuando solo faltan cinco fechas la que termine la primera temporada de la Ligue 1.

Debido a esto, el director técnico Christophe Galtier llamó a una sesión de entrenamiento a la que el delantero no asistió.

Recordemos que el delantero se unió a las filas del PSG hace un par de años tras su salida del Barcelona, por lo que muchos aficionados al fútbol esperaban que Messi los dirija hasta la conquista de este famoso campeonato.

No obstante, terminaron siendo eliminados en los octavos de final en temporadas seguidas.

Ni una palabra

Aunque aún se espera que el jugador, quien lidera la liga francesa por anotar 15 goles y haber realizado 15 asistencias, se pronuncie acerca de esta situación a través de sus redes sociales, sus hinchas han decidido ignorarlo, pues ya no ven factible que siga jugando para el club.

Durante los próximos días, el PSG enfrentaría a Troyes en su cancha para posteriormente hacerlo a su regreso contra el Ajaccio el 13 de mayo. Partidos que, debido a la suspensión, Lionel Messi se perdería.

Su retorno estaría previsto para el 21 de mayo, fecha en la que se enfrentarán con Auxerre.