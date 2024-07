Niños hinchas de Alianza Lima dicen NO al regreso de Paolo Guerrero: "Ya no da, no tiene ganas de jugar"

23/07/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Durante el partido entre Alianza Lima y Alianza Atlético de Sullana en el Estadio Alejandro Villanueva, la cuenta de TikTok 'En el área' aprovechó la oportunidad para preguntar a los hinchas su opinión sobre el posible regreso de Paolo Guerrero al club blanquiazul. La sorpresa llegó cuando un grupo de niños hinchas se mostró dividido respecto a la vuelta del delantero al equipo.

Niños no quieren a Guerrero en Alianza

Tres menores sorprendieron al responder la pregunta del entrevistador de manera contundente y negativa. "No, ya está muy viejo", comentó uno de los pequeños, reflejando una opinión que muchos consideran irreverente pero sincera.

Otro de los niños añadió: "No, es que ya no da, no tiene ganas de jugar ", sugiriendo una falta de motivación en el veterano jugador. Un tercer menor fue aún más crítico: "No, porque es un llorón, solo quiere lo que le conviene", dejando claro su desacuerdo con el regreso de Paolo Guerrero.

Sin embargo, no todos los pequeños estuvieron en desacuerdo. Un cuarto menor expresó su apoyo al regreso de Paolo Guerrero, argumentando que "la experiencia es mejor que la juventud".

Las opiniones de los adultos presentes en el estadio también estuvieron divididas. Una joven hincha expresó su preocupación por el estado actual de Paolo Guerrero y su capacidad para contribuir en torneos internacionales.

"Creo que nosotros, aparte de la Liga 1, tenemos que pensar en la Libertadores y sumar gente joven que nos ayude más que traer a alguien que ya no está vigente y no está al nivel de una Libertadores", comentó, enfatizando la necesidad de rejuvenecer el equipo.

Por otro lado, otro hincha expresó su deseo de ver a Paolo Guerrero regresar para cerrar su carrera en el club de sus amores.

"Más que todo para su retiro, para que tenga su foto postal. En cuanto a lo futbolístico está complicado, pero puede alternar con el 'Viejo' (Hernán Barcos)", sugirió, reconociendo el desafío deportivo pero valorando el significado sentimental.

¿Paolo Guerrero regresa a Alianza?

En la última edición del programa 'Palabra de hincha' del canal de YouTube No Somos TV, el comunicador Jorge Solari reveló que Paolo Guerrero ya habría rescindido su contrato con César Vallejo para unirse a Alianza Lima. Incluso, el club íntimo habría proporcionado apoyo económico para facilitar esta transición.

"Yo tengo información de Vallejo: Paolo Guerrero ya rescindió contrato y que va a jugar por Alianza, y que lo presentan, si no me equivoco, antes del fin de semana. Incluso, tengo la info de que Alianza ha puesto parte del dinero para que pueda hacerlo", declaró Jorge Solari.

El posible regreso de Paolo Guerrero a Alianza Lima ha generado un debate acalorado entre los hinchas del club, abarcando desde los más jóvenes hasta los adultos. Mientras algunos celebran la posible llegada del ícono del fútbol peruano, otros cuestionan su capacidad para contribuir al equipo en el actual contexto competitivo.