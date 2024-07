Joven EXIGE a sus padres que lo mantengan siempre: "No me preguntaron si quería nacer"

Un joven de 21 años causó gran polémica y controversia tras confesar que a pesar de su edad no trabaja porque es la obligación de sus padres mantenerlo de por vida. Los internautas en X tuvieron las más insólitas reacciones.

Muchos jóvenes logran independizarse y tratar de solventar sus gastos con sus propio esfuerzo y sin depender de otras personas y menos de sus familiares. Sin embargo, al parecer no todos piensan igual por las más peculiares razones que causan debate en las redes sociales.

En el material audiovisual, de solo 24 segundos de duración, se ve el preciso momento en que el joven identificado como Zekyeel confiesa a todos sus seguidores que a sus 21 años no tiene preocupaciones por conseguir un trabajo como otros de sus amigos, ya que considera que no es su deber y mucho menos se siente presionado.

El motivo de sus afirmaciones sorprendieron a todos, ya que alegaba que "él nunca pidió nacer", por lo cual las personas que deben hacerse cargo de que a él nunca le falte nada y siempre sea feliz son sus padres.

"Considero que a pesar de tener 21 años no estoy obligado a trabajar porque básicamente yo nací sin mi consentimiento, o sea, mis papás me obligaron a nacer, no me preguntaron si yo quería nacer, no me pidieron consentimiento y no tiene sentido que porque mis papás hayan querido darme la vida hace 21 años ahora yo tenga que trabajar", expresó en redes.