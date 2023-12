¡No se guardó nada! Hija de Reynoso envía contundente mensaje: "Prefieren al extranjero porque 'es mejor'"

Luego de que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) oficializó la destitución de Juan Reynoso como entrenador de la Selección Peruana, la hija del estratega nacional decidió manifestarse y dejó un contundente mensaje.

A través de sus redes sociales, Marcia Reynoso expresó su decepción por el trato que recibió el 'Cabezón' vistiendo el buzo de la 'Blanquirroja' y criticó que amenazaran de muerte a su padre.

"Me dueles Perú, porque para tu gente es válido amenazar de muerte con tal de conseguir lo que quiere. Me dueles Perú, porque tu historia colonialista sigue en cada uno de los habitantes que prefieren al extranjero porque 'es mejor'. Me dueles, Perú, porque la violencia que vives marca los colores de tu bandera", escribió.