"No hicimos click": Paolo Guerrero y su explicación sobre el rotundo fracaso de Juan Reynoso en la Selección Peruana

El goleador histórico de la Selección Peruana, Paolo Guerrero, se refirió al desafortunado desenvolvimiento del 'Equipo de todos' durante las primeras seis fechas de las Eliminatorias, tiempo que duró la gestión de Juan Reynoso antes de su destitución.

El 'Depredador' dio tales declaraciones después de que consiguiera, junto a Liga Deportiva Universitaria (LDU) de Quito, el campeonato nacional ecuatoriano tras vencer en penales a Independiente del Valle.

Guerrero y su explicación sobre el desempeño de la 'Bicolor'

A detalle, 'PG9' admitió que los seleccionados peruanos no llegaron a comprender la filosofía del 'Cabezón'. "Me siento muy apenado porque no conseguimos hacer ese click con Juan, por decirlo así, porque obviamente los resultados no ayudaron, pero bueno, el fútbol es así y seguramente va a tener más revanchas, en algún momento se la va a cobrar y seguramente le irá superbién en su carrera", sostuvo en entrevista con Luis Carrillo Pinto.

Paolo Guerrero está muy cómodo en Quito, por el trato del club y de los hinchas, que lo han adoptado como ídolo en 6 meses. Lo que él quiere es seguir en LDU. Existe una contrapropuesta que está a punto de ser respondida por los dirigentes albos. Según lo que pude averiguar la... pic.twitter.com/tdAabtViXb — Luis Carrillo Pinto 👽 (@lcarrillopinto) December 19, 2023

Pese a todo, Guerrero aseguró que sus compañeros, Reynoso y su staff técnico, emplearon su mayor esfuerzo a fin de que la 'Blanquirroja' empiece a conseguir buenos resultados, aunque sin mucha fortuna.

"El grupo hacía lo posible, el grupo intentaba, trabajaba día a día. Todo su cuerpo técnico le metía ganas y trataban de apoyar, pero los resultados no se daban. Y el fútbol infelizmente hoy por hoy es así, no entiende resultados. Y es una pena, una pena que no se haya podido conseguir los puntos que en realidad eran necesarios para estar en la pelea en el Mundial", agregó.

'PG9' volvió a ser feliz

Guerrero, a puertas de cumplir 40 años, ha tenido una temporada para el recuerdo, donde anotó 11 goles en todas las competencias, ganando la Copa Sudamericana y la Liga Ecuatoriana. En ambas competencias su experiencia fue crucial para ganar partidos importantes.

Es necesario recordar que 'PG9' llegó a los 'Albos' luego de meses en Racing de Avellaneda, donde no tuvo continuidad y se le dio un rol secundario. Ante esta situación terminó por mutuo acuerdo su contrato, hallando en Ecuador un mejor destino.

