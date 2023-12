"No depende de mí": Paolo Guerrero preocupa a hinchas de LDU al hablar de su continuidad en 2024

Paolo Guerrero ha causado preocupación entre los hinchas de LDU Quito. Y es que el 'Depredador' fue consultado por su futuro y la posibilidad de estar un año más en el equipo 'albo'. Sin embargo, advirtió que ello no depende de él.

Las palabras del delantero peruano tuvieron lugar tras coronarse como campeón de la liga ecuatoriana al vencer en penales a Independiente del Valle.

Paolo Guerrero tras levantar la #LigaProBet593 2023 🏆 🗣️ "Me encantaría quedarme en Liga. Ya no depende de mí. La última palabra la tienen los directivos. Si no me quedo, doy las gracias a toda la hinchada por el cariño; y quiero que celebren la 12 y Sudamericana que se lo... pic.twitter.com/Q3Kd0TnDfm

Y es que, luego del pitazo final, Paolo Guerrero atendió a la prensa local y fue consultado sobre su situación en el club. Al respecto, indicó que a él le gustaría quedarse para el próximo año.

No obstante, recalcó que esa decisión depende de la dirigencia de LDU Quito, ya que ya les envió la contrapropuesta de renovación.

"Yo sí, lo he dicho. Me encantaría quedarme. Ya no depende de mí. Liga me mandó una propuesta, yo le mandé una contrapropuesta, pero ya la última palabra la tienen los directivos. Yo sí, soy muy feliz aquí. Si al final no me quedo, doy gracias a la hinchada por el cariño y el aprecio", declaró.