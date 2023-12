¿No hubo acuerdo? Esto respondió Jean Ferrari al ser consultado por César Farías

¡Tenso momento! Pese a los rumores que colocaban a César Farías en Universitario de Deportes, los 'merengues' presentaron a Fabián Bustos esta tarde. ¿Qué pasó con el entrenador venezolano? Esto respondió el administrador 'crema', Jean Ferrari.

La esperada respuesta del dirigente de la 'U' tuvo lugar en plena conferencia de prensa de presentación del nuevo director técnico 'estudiantil', donde el exfutbolista fue consultado por César Farias, quien llegó a ser catalogado como el elegido de la administración.

Al respecto, Jean Ferrari evitó dar detalles sobre lo ocurrido con el entrenador venezolano y aseguró que si bien sondearon a varias opciones para sustituir a Jorge Fossati, dejó en claro que no iba a pronunciarse sobre ninguna de ellas, ya que considera que estaría mal hacerlo.

"Nosotros, es natural cuando un equipo está sin entrenador, busca alternativas. Yo no voy a mencionar a las alternativas con las que nosotros hemos podido tener comunicación. Comunicación no significa que haya habido acuerdo. En ese sentido, estaría mal si yo menciono a uno en particular"