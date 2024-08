¡No puede ser! Alianza Lima recibió DURA NOTICIA que podría afectar su Torneo Clausura

Alianza Lima se encuentra en la punta del Torneo Clausura, compartiendo posición con Melgar de Arequipa y ADT de Tarma. Sin embargo, su próximo partido podría verse afectado tras recibir una fuerte noticia.

El equipo blanquiazul fue notificado de la baja de un importante jugador, el cual se ausentó del entrenamiento general en EGB el pasado jueves. El futbolista en cuestión sufrió un desgarro, y no fue convocado para el choque frente a Comerciantes Unidos.

El jugador sería nadie menos que Catriel Cabellos, quien ha destacado en sus últimos partidos como blanquiazul, y se ha consolidado como la dupla titular en el mediocampo, junto a Sebastián Rodríguez.

Según el diario Depor, el encargado de reemplazar a Cabellos sería Adrián Arregui, que volverá a ser titular tras el clásico frente a Universitario, donde no tuvo el mejor de sus partidos.

Para los blanquiazules, su próximo duelo es crucial si es que desean pelear por mantenerse en la cima del campeonato, y su oncena titular demuestra la fuerza y jerarquía que deberá tener el equipo para ganarlo.

Alianza cambiaría drásticamente su esquema, pasando a jugar con un 4-3-3 marcado por dos extremos ofensivos. Desde el arco, irá Ángelo Campos, seguido en la defensa de Marco Huamán, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Juan Pablo Freytes.

Ya en el mediocampo, acompañarán Adrián Arregui, Sebastián Rodríguez y Jesús Castillo, para estar precedidos de la delantera, formada por Kevin Quevedo, Jhamir D'Arrigo y Hernán Barcos.

El complicado presente del 'Depredador' en UCV ha llevado a que muchos hinchas de Alianza Lima pidan su llegada a La Victoria, generando un gran movimiento en redes sociales. En respuesta a ello, el director de Fútbol del equipo, Bruno Marioni, reveló cual es la postura del club.

"Paolo tiene contrato con Vallejo. No lo puedo tomar en cuenta mientras eso siga pasando. A todos nos gustaría verlo con camiseta de Alianza, pero no sabemos su real situación. Hoy no es una opción para nosotros," afirmó.