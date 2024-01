¡No los suelta! Carlos Zambrano habló una vez más de los dirigentes de Alianza Lima: ¿Qué dijo?

¡Una vez más! Carlos Zambrano continúa enviando dardos a la dirigencia de Alianza Lima y volvió a referirse con duras palabras a quienes comandan al equipo de La Victoria. ¿Qué dijo el popular 'Káiser'?

Las palabras del experimentado defensor peruano tuvieron lugar este martes 30 de enero en la última edición del programa Futmax League, donde el también llamado 'León' es organizador con el exchico reality Rafael Cardozo.

Allí, Carlos Zambrano mostró su desacuerdo con el accionar reciente de los directivos de Alianza Lima y, si bien aseguró que ya no quiere armar más polémica, aseguró que quienes "están dentro" de la institución son "una cosa diferente" al club y su historia.

"Mis amigos y familia saben lo que pienso, no quiero causar más polémica, me guardo mi opinión. Le deseo lo mejor a Alianza, el club es una cosa y los que están dentro otra", declaró.

Cabe decir que esta no ha sido la primera vez que Carlos Zambrano tiene duras palabras para referirse a los dirigentes de Alianza Lima.

Y es que, anteriormente, afirmó que él no era como ellos, pues dejó en claro que prefiere que le digan las cosas en la cara, y no mediante mensajes.

"Todos los dirigentes que han llegado son nuevos, no los conozco personalmente como para encararlos. A mí me gusta hablar cara a cara, no dar mensajitos por televisión o en entrevistas. No me interesa eso, no soy como ellos", expresó en aquella oportunidad.