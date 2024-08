¡No se va! Jorge Fossati afirma que no renunciará a la selección peruana: "Me voy a quedar 10 años"

Jorge Fossati volvió a sorprender a los hinchas de la selección peruana, al revelar en una reciente entrevista que no abandonará bajo ningún pretexto su cargo como entrenador del conjunto nacional, y que de hecho planea quedarse un mínimo de 10 años en el mismo.

El técnico mencionó que si bien los hinchas de la 'Bicolor' se encuentran tristes por la mala racha de resultados que arrastra el equipo, siguen creyendo que las cosas pueden cambiar, pues tiene planeado quedarse bastantes años en su cargo.

"Yo trabajo en la selección pensando en que me voy a quedar diez años y quiero hacer cosas que le duren a la selección para bien y por muchos años", precisó para el diario Depor.

Fossati se refirió también a las críticas sobre su análisis tras la eliminación de la Copa América, y detalló que su punto de vista siempre va relacionado al estilo de juego del equipo, pero entiende que los hinchas solo ven los resultados.

"De la parte del vaso lleno que me da el análisis de los partidos. Como repetí mil veces, si tú analizas el partido desde el resultado, tienes posibilidades de equivocarte siempre. Entiendo, especialmente del aficionado, esa frustración por no conseguir el resultado, no le permita ver que estas otras cosas también pasaron", declaró.