¡Impactante! Jorge Fossati rompió su silencio y habló del futuro de Renato Tapia en la selección peruana

Renato Tapia y la selección peruana han pasado un año bastante complicado, pues el volante defensivo se vio envuelto en una fuerte polémica alrededor de su participación en la Copa América con Jorge Fossati.

El técnico de la 'Bicolor' recientemente rompió su silencio sobre el tema, y reveló en L1 Max su percepción del jugador, el presente y futuro del mismo en el combinado nacional, recalcando que la relación entre ambos es correcta.

"La relación con él siempre estuvo bien, en el sentido de que si vos pensás diferente a mí pero me lo decís cara a cara y yo te lo digo a vos, la relación va a estar bien. Nos vamos a respetar porque vos me decís lo que pensás, yo te digo lo que yo pienso", señaló.

Si bien la ausencia de Tapia en la competencia internacional se sintió y generó molestias en un sector de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Fossati mencionó que nunca descartó su próxima convocatoria al equipo.

"Por eso dije que para nada cerraba las puertas de que pudiera volver en algún momento. Esto lo dije en la Copa América, no lo digo hoy, y lo dije antes de la Copa América, no después porque no fue mal en los resultados", explicó.