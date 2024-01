¿Oliver Sonne será convocado en la Selección Peruana? Esto dijo Jorge Fossati

El flamante entrenador de la Selección Peruana, Jorge Fossati, se refirió a una posible convocatoria de Oliver Sonne con la 'Blanquirroja', ello luego de que el jugador del Silkeborg IF no haya podido debutar de manera oficial.

En entrevista para ATV Deportes, el director técnico uruguayo apuntó que ha observado los partidos del nacido en Dinamarca y aseguró que está al tanto de todo futbolista peruano que esté en el exterior en condiciones de ser llamado a la 'Bicolor'.

Asimismo, Fossati no prometió incluir al futbolista de 23 años dentro de sus nóminas y aseguró que, si un jugador del exterior no está en la posición que normalmente ocupa, prefiere convocara a futbolistas de la Liga 1.

"Lo que sí tenemos en cuenta es que para tener un jugador del exterior, como decía, yo no traigo a nadie y le prometo que va a jugar todo el partido, que va a entrar. Pero si es del exterior y no está en la posición que normalmente ocupa, preferimos llevar a alguno que está aquí", agregó.

En esa misma línea, el exestratega de Universitario de Deportes ('U') resaltó que el jugador del Silkeborg IF no ha debutado oficialmente con la Selección Peruana y reafirmó que su presencia entrará en evaluación.

"Es lógico, está jugando en Europa, pero ¿Cómo lo viste en la selección? Yo tampoco lo vi, ni estaba acá como para saber por qué no jugó. Si no tengo la certeza de que donde normalmente juega, como lateral derecho o volante interno, si no tengo la seguridad de que va a estar con probabilidades reales de jugar. No digo que fue mal llamado porque a veces lo llamas para que se vaya adaptando, pero hablo de enero en adelante", precisó.