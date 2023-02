¡Orgullo peruano! Tenis ATP 250 Buenos Aires: Juan Pablo Varillas ya está en cuartos de final tras vencer a Dominic Thiem

17/02/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

¡A cuartos! 'Juampi' Varillas venció ayer al tenista austríaco y exnúmero 3 del mundo, Dominic Thiem en una partida de tenis en el torneo ATP 250 Buenos Aires. La raqueta peruana logró una victoria este jueves en el Argentina Open, tras batir al dos veces campeón Dominic Thiem por 6-4, 6-4 en una hora y 47 minutos.

El peruano ha encontrado su mejor nivel esta semana. En primera ronda dejó atrás al portugués Joao Sousa, y ayer lo hizo con Thiem. En ambos casos no cedió ningún set y supo mantenerse en el área de juego.

'Juampi' necesitó de una hora y 48 minutos para lograr su victoria. Aprovechó y sacó ventaja rápida en el primer set, se interpuso 5-2 y servicio arriba. El austríaco pudo recuperar un quiebre, pero finalmente nuestra raqueta nacional se impuso por 6-4.

En el último set que ganó Varillas, Thiem tuvo la oportunidad de recuperarse con un quiebre, pero nuestro representante no se amilanó. Por el contrario, hizo uso de su velocidad para descolocar a su oponente y asegurar la victoria.

Sobre su desempeño, mencionó: "Pude mantenerme agresivo. Dominic es un jugador que te tira muy atrás con sus buenos golpes largos. Fue importante atreverme y creérmela. Torneos como este hacen que no tengas que estar viajando para jugar, que eso es difícil porque te desgasta. Estoy feliz por eso y ojalá siga habiendo muchos torneos más", precisó a los medios de comunicación luego de la partida.

Juan Pablo Varillas, el próximo número 86 en el ranking ATP del mundo, no se conforma con el juego que viene demostrando, quiere seguir mejorando su nivel y estar a más del 100%.

"Aspiro a más. No me conformo con esto. Me queda salir a la cancha y a darlo todo en los cuartos de final. Estos partidos te marcan, te dan mucha experiencia. Son jugadores que te dan pocas chances y las tienes que aprovechar. Tienes que estar al 110%", indicó.

Datos

Tras dos victorias en el Argentina Open, el peruano tiene un récord de partidos positivo en el ATP Tour con 21 victorias en 40 partidos.

El tenista peruano disputará 2 torneos más en los próximos meses: Río Open en Brasil y el Abierto de Chile.

Hoy se enfrentará a su rival italiano, Lorenzo Musetti, a la 1:00 p.m (hora peruana) en los cuartos de final de este torneo. Podrás disfrutarlo por el servicio streaming de Star Plus.