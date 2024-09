Pablo Sabbag sobre posible titularidad de Paolo Guerrero: "Lo más importante es el equipo "

17/09/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima se alista para viajar al calor de Sullana y enfrentar a Atlético Grau por la fecha 11 del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Mariano Soso deberá sumar de a tres para mantener su ventaja en la tabla de posiciones donde por ahora es el único puntero con dos puntos por arriba de Universitario.

Previo al viaje del plantel, Pablo Sabbag conversó con los medios de prensa que acudieron hasta el Estadio Alejandro Villanueva para brindar sus impresiones sobre dicho cotejo. Como era de esperarse, los hombres de prensa le consultaron sobre la posibilidad de ser suplente para el ingreso de Paolo Guerrero en la delantera del equipo blanquiazul.

El equipo por encima de todo

El colombiano dejó en claro que todos los futbolistas de Alianza Lima saben que lo más importante es el equipo y no quien es titular o no. Por ello, el atacante indicó que no tiene problemas en esperar una oportunidad en el banco para que el 'Depredador' salte a la cancha de juego.

Asimismo, Pablo Sabbag llenó de elogios a Paolo Guerrero y aseguró que con el paso de los partidos podrán entenderse mejor dentro del campo de juego tal como lo hicieron en el duelo ante Mannucci.

"Acá lo más importante es el equipo y el objetivo de salir campeones, acá no importa si juega Paolo, Hernán, yo o si jugamos dos o los tres, quien juegue va a mantener el mismo objetivo, en donde no hayan egos", precisó.

"Paolo es un gran jugador, por ahí tuvimos algunas que nos asociamos ante Mannucci y pienso que con mas minutos nos vamos a conocer más. Creo que fue la primera vez que nos conocimos en un campo porque yo recién llegaba de jugar con la selección de Siria", agregó.

Cada vez mejor

Para finalizar, el 'Jeque' reveló estar cada vez mejor en su nivel por lo que espera que el arco se le abra pronto para que vuelva a celebrar con todos sus compañeros.

"Me encuentro bien y gracias a Dios, volví a marcar en Alianza y también lo hic con la selección. ¿Si en Sullana me fue bien? Claro, el año pasado ganamos con gol mío y esperemos que ahora se repita", sentenció.

