Paolo Guerrero y la dura comparación con seleccionados de la Liga 1: "El fútbol peruano no es competitivo"

Paolo Guerrero llegó a Corea del Sur e inmediatamente respondió a quienes cuestionan su nivel futbolístico y su convocatoria a la Selección Peruana de Fútbol. El 'Depredador' aseveró que aún se encuentra vigente, pues está jugando en un fútbol competitivo, caso contrario, estaría en la Liga 1 como otros seleccionados.

Mientras salía del aeropuerto de Corea del Sur, Paolo Guerrero fue abordado por la prensa peruana, la cual consultó al goleador histórico sobre su nivel futbolístico a los casi 40 años. La pregunta no cayó nada bien al delantero, quien respondió con fastidio y, además, se refirió a la realidad de algunos de sus compañeros.

"Estoy jugando en un fútbol competitivo, si me dices mi edad no estaría en un fútbol competitivo. Hay muchos jugadores peruanos que juegan en un fútbol que no es competitivo, que es el peruano. Yo me mantengo jugando en un fútbol competitivo (Argentina) y con 39 años", declaró para América.