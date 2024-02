Paolo Guerrero habría firmado contrato con UCV: ¿Ya no llega a Alianza Lima?

Paolo Guerrero y la UCV oficializaron la llegada del goleador el pasado viernes, 2 de febrero. Sin embargo, su llegada a Trujillo ha sido pospuesta en dos ocasiones, provocando rumores sobre una posible ruptura entre el jugador y el equipo trujillano. Ante esto, se ha puesto a la luz que el jugador ya habría firmado con el conjunto de Richard Acuña.

En la mañana del 11 de febrero, el periodista Franco Lostaunau dio la noticia sobre el posible giro que se habría dado en esta novela. A través de su cuenta de "X", anteriormente Twitter, puso lo que para muchos era el bombazo del día.

"Me acaban de decir que la llegada de Paolo Guerrero a César Vallejo no está confirmada. Algo ha sucedido esta semana que ha hecho que el jugador no se sienta cómodo. Parece que no tiene intención de ir a Vallejo", afirmó el hombre de medios.