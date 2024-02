¿Rumbo a La Victoria? Guerrero podría no jugar en Vallejo y apunta a club de Lima, según periodista de ESPN

El periodista de ESPN, Franco Lostaunau, indicó que la llegada de Paolo Guerrero a la Universidad César Vallejo (UCV) no se concretaría y un apuntó que un club "grande de Lima" quiera contar con el 'Depredador'.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, el comunicador manifestó que el delantero de la Selección Peruana no se sentiría cómodo y no sería parte del plantel 'poeta' en la temporada 2024.

"Me acaban de decir hoy domingo 11, a las 11 de la mañana más o menos que la llegada de Paolo Guerrero a la Universidad César Vallejo no está confirmada. Algo ha pasado en esta semana, que el jugador no se ha sentido cómodo y parece que no quiere ir a la Vallejo. Esto ha hecho que un club grande de Lima se entere, por supuesto y quiera contar con él, ya se imaginarán", expresó.